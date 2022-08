I luoghi dello Spirito e del Tempo, concerto ad Alfonsine

L’ultimo appuntamento del festival I Luoghi dello Spirito e del Tempo si svolgerà ad Alfonsine, nel cortile del Museo della battaglia del Senio (in caso di maltempo nel limitrofo Cinema Gulliver) e prevede un programma decisamente originale: il trio Beethoboen (un nome già rivelatore), composto dai due oboi e corno inglese di Nicolò Dotti, Michele Antonello e Paolo Faldi eseguirà alcune tra le poche composizioni rimaste per questa formazione singolare. Due dei brani in programma sono opera di Ludwig van Beethoven (da cui il nome del trio), le altre dei suoi contemporanei Joseph Triebensee e Johann Wenth.

L’ingresso al concerto è libero e senza prenotazione. Per informazioni: collegium.musicum.classense@gmail.com; www.collegiummusicumclassense.it

I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO 2022

Alfonsine, Cortile del Museo del Senio

1 settembre 2022, ore 21

Ensemble Beethoboen

