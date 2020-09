I Luoghi dello Spirito e del Tempo: ottavo concerto ad Alfonsine

Il Festival I luoghi dello Spirito e del Tempo 2020 volge al termine, anche se sa sarà seguito a brevissima distanza dai nuovi appuntamenti di Bellezza Fuori Porta (il primo domenica 6 settembre presso villa Manuzzi di Mensa Matellica). L'ultimo concerto di questo ciclo sarà giovedì 3 settembre alle ore 21 presso il giardino del Museo della battaglia del Senio ad Alfonsine: inizialmente programmato presso la chiesa della Madonna del Bosco, è stato spostato al giardino per l'alto numero di spettatori previsti. Il duo Arparla, composto da Davide Monti al violino e Maria Cleary all'arpa barocca, presenterà un programma dedicato al Seicento musicale, e in particolare a una figura di violinista virtuoso e compositore di grande importanza nella storia della musica, forse poco conosciuto proprio nella zona che gli ha dato i natali, Marco Uccellini da Forlimpopoli. La scelta dell'arpa per accompagnare questo repertorio è insolita, normalmente viene eseguito con cembalo od organo: sarà dunque una sonorità inconsueta che accoglierà il pubblico di questa serata.

Le disposizioni sanitare prevedono per la partecipazione al concerto l'uso obbligatorio della mascherina fino all'arrivo al proprio posto, la sanificazione delle mani e, per evitare assembramenti, sarà necessario prenotare i concerti sul sito collegiummc.racine.ra.it, dove si trovano tutte le informazioni del festival.



Collegium Musicum Classense

collegium.musicum.classense@gmail.com