I "Martedì d’Estate" continuano in agosto: mercatini, degustazioni e Cisco dei Modena City Ramblers

La novità del 2023 è che i Martedì d’Estate non terminano a luglio, ma proseguono anche durante quattro martedì di agosto (1, 8, 22, 29). I martedì di agosto tornano nel centro di Faenza, in particolare in Piazza della Libertà, dopo anni di assenza. L’iniziativa, organizzata da Faenza C’entro con la collaborazione di Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, scatta ogni martedì alle 17.30 con il mercato e degustazioni per proseguire alle 20.30 con gli spettacoli.

Martedì primo agosto si parte alle ore 17:30 con il mercato di Campagna Amica e l’incontro col produttore: per l’occasione in programma degustazione di miele con l’apicoltore Carlo Alberto Avanzolini di Miele Pieveregina. Alle 20.30 spazio alla musica con Fabrizio Caveja e Olivia Dalbon: voci, chitarre, cori e percussioni della fiumana tra dialetto e nuovi mondi. A seguire, alle ore 21:30, presso l’area del Bar al Moro si terrà il Concerto Speciale di Faenza Rock per celebrare i 40 anni di formazione del gruppo con l’ospite Cisco dei Modena City Ramblers. Durante la serata ad offerta libera si terrà la raccolta fondi destinata all’associazione caritatevole Piccola Betlemme.