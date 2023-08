I Mondo Generator di Nick Oliveri portano in concerto il nuovo album

Stoner punk e hardcore si mescolano nel sound dei Mondo Generator che arrivano al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna venerdì 18 agosto alle 21.30. Ingresso libero. I Mondo Generator nascono nel 1997 per volere di Nick Oliveri, dopo la sua militanza nei Kyuss e, successivamente, nei Queens Of The Stone Age. Oliveri, in qualità di voce e bassista, dà vita a un suono legato alle sue band di origine, aggiungendo molti elementi punk-hardcore. Dopo un devastante live al Bronson (diventato anche un disco), tornano a Ravenna, questa volta sotto la tettoia dell’Hana-Bi, con una nuova formazione (Nick Oliveri con Mike Pygmie alle chitarre e Michael Amster alla batteria) e un nuovissimo album, Fuck It.