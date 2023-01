I 'mostri' del rock sul palco: il super trio Will Hunt, Stef Burns e Todd Kerns

Domenica 12 febbraio sul palco del Teatro Socjale di Piangipane arriva il progetto Heroes & Monsters, ovvero il trio formato da Will Hunt (Evanescence), Stef Burns (Alice Cooper, Vasco Rossi) e Todd Kerns (Slash). 3 amici, 3 strumenti, 3 leggende dell’hard rock: il nuovo power trio della scena hard rock esordisce in Italia e al Socjale per una delle rivelazioni della scena musicale del 2023. Biglietti: 38 euro.

Uno speciale appuntamento, unica data in regione, per apprezzare il trio formato dal chitarrista Stef Burns che torna ancora nel Ravennate, stavolta in compagnia del batterista Will Hunt e del bassista (e cantante) Todd Kerns. I tre mostri sacri del rock porteranno il tour anche i brani del loro omonimo album "Heroes & Monsters".