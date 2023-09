I murales di Villanova di Bagnacavallo. Passeggiata tra Arte e Natura

È prevista per sabato 23 settembre, alle ore 14, con partenza dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri in Via Ungaretti, 1 a Villanova di Bagnacavallo la passeggiata per ammirare i bellissimi murales che da un paio d’anni arricchiscono questo paesino in provincia di Ravenna, frazione del Comune di Bagnacavallo.

L’iniziativa, promossa dal gruppo di Volontari Gente, che posto! fondato da Milena Pagani, con il supporto dell’Associazione il Senato, ha lo scopo di mantenere vive le tradizioni del paese, suscitare curiosità nei turisti che lo visitano ed evocare ricordi, a volte con un po’ nostalgici, nella gente che lo vive.

“I dipinti, a differenza di altri, hanno tutti un filo conduttore, la storia del paese raccontata attraverso i muri di abitazioni private” commenta Milena Pagani, la portavoce dei volontari “Gente che posto!” “si possono trovare i vecchi mestieri, le ambientazioni palustri e ancora i ritratti di alcuni personaggi che lo hanno abitato, come ad esempio il noto attore Ivano Marescotti”.



Gli artisti che hanno reso possibile questo bellissimo progetto, perlopiù autofinanziato grazie alle innumerevoli iniziative che tengono vivo il paese, provengono da diverse parti d’Italia. Infatti il gruppo di volontari Villanova di Bagnacavallo Gente, che posto! aveva pubblicato sulle proprie pagine social un annuncio per reclutare artisti al quale si sono candidati in diversi che hanno deciso di utilizzare questo strumento come mezzo per mettere in mostra le proprie abilità.

Kina Bodgova, Fuoco Fatuo, Maunz.K, Andrea Tam, Edgardo Gulminelli, Francesco Pilotti, Monia Fonsdituri, Ilaria Manetti sono solo alcuni di questi.

La passeggiata organizzata da Villanordic Asd in occasione della Wellness Week è adatta a tutti, avrà una durata di 7 km e prevede strade urbane e sull’argine del fiume. È consigliata la prenotazione inviando una mail a villanordic.info@gmail.com