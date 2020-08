I Nomadi tornano in concerto con l'album "Milleanni"

Prosegue la nuova stagione della kermesse "Cena & Concerto" al Club Monte Brullo di via Santa Lucia 64 a Faenza in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. Mercoledì 26 agosto i Nomadi tornano a Faenza con il nuovo disco Milleanni, dopo essere stati premiati al Teatro Masini di Faenza dal Mei.

Un grande cuore quello di Beppe Carletti, leader storico della band, che si batte anche per maggiori diritti e sostegni per il settore musicale. Una vera chicca unica e imperdibile per i Nomadi che festeggiano quest’anno i loro 55 anni di attività con un disco che celebra la storia del gruppo.

Il programma a Monte Brullo prosegue mercoledì 2 settembre con l’Omaggio a Arte Tamburini.