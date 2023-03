I quadri di Maurizio Cervellati nella personale “Materia”

Fino al 30 aprile si può ammirare la mostra di quadri “Materia” di Maurizio Cervellati a Casa Spadoni (Via San Vitale 34, Ravenna). Cervellati nasce a Lugo vive ed opera a Imola. Diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte per la ceramica di Faenza, nel 1974 consegue il diploma di Magistero Artistico; nello stesso anno vince il Concorso Internazionale della Ceramica Contemporanea. Partecipa e vince diversi concorsi di pittura. Maurizio Cervellati ha sempre dipinto, è dall’anno 2018 che riprende pienamente il suo percorso artistico utilizzando la tela come supporto per creare delle opere d’arte materiche realizzate con diversi materiali poveri assemblati ai colori acrilici, alle vernici, collanti e sabbie che gli permettono di raggiungere delle sovrapposizioni materiche di notevole spessore artistico.

Per il critico d’arte Antonio Cascella: “Cervellati è tra gli artisti italiani più rappresentati dell’arte informale materica, manifesta attraverso le sue opere una forza espressiva e un vigore formale definendo il valore inesauribile delle sue trame in un gioco indissolubile dove il colore ha la sua importanza e la sua rilevanza pittorica. Soprattutto gioca sull’ambivalenza della percezione fra realtà e illusione fra silenzi e incantesimi.”