I ravennati Hernandez & Sampedro portano in concerto il loro terzo album "Traces"

La Hernandez & Sampedro Band porta dal vivo al Bronson di Madonna dell’Albero il suo nuovo album "Traces". Hernandez & Sampedro sono Luca "Hernandez" Damassa, voce solista e chitarra ritmica, e Mauro "Sampedro" Giorgi, chitarra solista e seconda voce. I due artisti ravennati collaborano assieme dal 2003, quando erano rispettivamente voce e chitarra degli Stoned Machine. Dal 2010 iniziano assieme questa nuova avventura artistica, suonando circa 1.000 concerti in 12 anni di attività e pubblicando tre album di brani originali: Happy Island (2013), Dichotomy (2016) – entrambi per la Route61 Music – e Traces, pubblicato nel 2022. Dodici nuovi brani originali, registrati fra il 2021 e 2022, con l'etichetta Buena Suerte Records. L'appuntamento live è per venerdì 18 novembre, ore 22. Ingresso a offerta libera. Con "Traces", per la prima volta i due artisti hanno lavorato assieme alla loro band (Giacomo "Jack La Bamba" Sangiorgi al Basso e Luca "El Chapo" Cocchieri alla batteria) agli arrangiamenti dei brani, tanto da decidere di registrare tutta la sezione strumentale in presa diretta dal vivo, in due intensi giorni di registrazioni.