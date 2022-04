I Sabati da Scattisparsi: Linda Traversi presenta “La panchina delle cose difficili”

Dopo il rinvio del primo incontro, sabato 9 aprile la rassegna I Sabati da Scattisparsi, curata da Ivano Mazzani, apre ufficialmente alle 18.00 sotto i portici della libreria Scattisparsi, nel cuore del quartiere Sant'Agata di Ravenna. In programma un appuntamento letterario con Linda Traversi che, in dialogo con Massimo Padua, presenterà il suo nuovo romanzo “La panchina delle cose difficili” (Einaudi). Ingresso libero.

Il libro. Stella ha tredici anni e una grande passione per l’arte, ma ha anche una malformazione alla mano destra che nasconde perché è convinta che la renda diversa. In famiglia non si sente compresa e a scuola è spesso vittima di derisione e scherno. È a suo agio solo quando disegna. Un giorno, nel parco condominiale, compare una panchina che una targa identifica come «la panchina delle cose difficili». Stella la prova, è comoda. Ci torna più volte, e accanto a lei cominciano a sedersi alcuni vicini, ognuno con le proprie particolarità: Gerry, che gira con uno stereo e ascolta solo compilation di Califano; Agatina, che prepara piatti deliziosi per una famiglia misteriosa; Emil, che si stordisce con i videogiochi pur di non interagire con il padre. Le loro storie si intrecceranno, e presto questi nuovi amici diventeranno indispensabili per Stella, sempre più smarrita davanti alle cattiverie gratuite dei compagni di scuola e all’incomprensione degli adulti. Un romanzo delicato e profondo sulla diversità e sulla difficoltà di accettarsi e farsi accettare.

Linda Traversi è nata a Cecina, in provincia di Livorno, da padre italiano e madre americana. Laureata in Traduzione, vive a Ravenna. Ha scritto diversi racconti, che sono apparsi in antologie e riviste letterarie italiane e anglosassoni. “La panchina delle cose difficili” è il suo primo romanzo pubblicato nel catalogo Einaudi Ragazzi.