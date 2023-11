I San Leo presentano il nuovo album al Bronson Club

I messaggeri cosmici San Leo tornano con il quinto album, Aves Raras, uscito il 17 novembre su Bronson Recordings preceduto dal secondo singolo Futura 2000. Il disco è una clamorosa dichiarazione di intenti, probabilmente il loro lavoro più compiuto e completo finora. I soliti ingredienti che costituiscono il loro suono unico “mantra core/trance noise” sono tutti qui – batteria frenetica che non si risparmia e non lascia tregua, crescendo estatici di chitarra, stasi riflessive, droni escatologici – solo che questa volta, tutto è spinto all’estremo. In apertura di serata Burla22 e Lourders Rebels.

I messaggeri cosmici San Leo tornano con il quinto album, Aves Raras: una clamorosa dichiarazione di intenti, probabilmente il loro lavoro più compiuto e completo finora. I soliti ingredienti che costituiscono il loro suono unico "mantra core/trance noise" sono tutti qui - batteria frenetica che non si risparmia e non lascia tregua, crescendo estatici di chitarra, stasi riflessive, droni escatologici - solo che questa volta, tutto è spinto all'estremo. Fin dalla sua nascita nel 2013, il duo ha aggiunto sempre più strati a una gamma sempre più ricca e ampia di trame, svelando allo stesso tempo un'affinità alla dimensione cinematografica sempre più forte, coerente e in risonanza con le loro visioni preferite (dal noir degli anni '40 all'horror degli anni '80, dal western classico e moderno alla fantascienza di ogni tipo e provenienza, e tutto quello che c'è in mezzo). Con una durata di circa 38 minuti, Aves Raras contiene tutto: scorie analogiche, musica rituale tribale come se fosse composta e diretta da H.P. Lovecraft, audaci riff di chitarra, strati scintillanti di sintetizzatori.

Aves Raras è stato registrato da Andrea Scardovi al Duna Studio; le batterie sono state registrate da Yuri Pierin al Blue Audio Studio; registrazioni aggiuntive dei San Leo. Mixato da Francesco Donadello (produttore e fonico, collaboratore di Jóhann Jóhannsson, Hildur Guðnadóttir, Moderat e molti altri, Donadello si è aggiudicato recentemente il prestigioso Grammy Award per il missaggio della colonna sonora dell’acclamata serie televisiva HBO ‘Chernobyl’) al Kalimba Studio e Synecdoche Music Research, Berlino. Masterizzato da Giovanni Versari (Muse) a La Maestà.

San Leo

Aves Raras release show

+ special guests: Burla22 e Lourdes Rebels

venerdì 1 dicembre 2023



BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 5 euro + ddp

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141