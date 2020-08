I Solaris presentano il nuovo album in concerto

I post-rocker italiani Solaris tornano sotto la tettoia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna martedì 1 settembre, ore 21.30, per presentare “Un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte”. Questo è il loro album d’esordio, una risposta all’attuale stato delle cose, uscita il 19 giugno per Bronson Recordings.

I Solaris si formano nel 2015 tra Cesena e Mercatino Conca, sulle colline romagnole. Alberto Casadei (chitarra e voce), Paride Placuzzi (chitarra), Lorenzo Bartoli (basso) e Alan Casali (batteria) rendono omaggio allo scrittore di fantascienza Stanislaw Lem con il nome della loro band, e anche ai Failure, una delle loro più grandi ispirazioni. Il loro primo album, “Leviatano”, esce autoprodotto e poi ristampato nel 2018 da Floppy Dischi e Drown Within. Dopo una sessione di pre-produzione allo StoneBridge Studio, i Solaris tornano in studio per registrare un nuovo album nel dicembre 2019. Il nuovo disco, "Un paese di musichette mentre fuori c'è la Morte", è uscito in giugno via Bronson Recordings, registrato dal leggendario produttore Martin Bisi (Swans, Sonic Youth, Unsane) e masterizzato da Fred Kevorkian al Workshop Studio di Brooklyn.