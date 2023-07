I solisti della Young Musicians European Orchestra in concerto per Sant'Apollinare

Il 23 luglio alle - ore 21 - torna nella Basilica di S. Apollinare Nuovo il tradizionale Concerto dedicato a S. Apollinare, Patrono di Ravenna e dell’Emilia-Romagna. Quest'anno Erconcerti e la Curia Arcivescovile di Ravenna hanno deciso di riportare il Concerto nella sua sede naturale e di offrirlo alla Città con ingresso gratuito. Per l'occasione si esibirà la Young Musicians European Orchestra in un programma che spazia dal Barocco ai nostri giorni e che presenta scelti tra le fila dei suoi giovanissimi musicisti.

Dopo l'Ave Verum di Mozart, programmato per rendere omaggio alla sacralità della Basilica, il programma prevede il Concerto per violino e orchestra in re minore di Bach (solista Lodovico Parravicini), il Divertimento per viola e archi di Rolla (solista Leonardo Taio), il Concerto op.3 n.11 di Vivaldi (solisti Indro Borreani, Alban Lukaj ed Enrico Mignani) e un entusiasmante brano di Sollima: "Violoncelles, vibrez!" (Solisti Marco Mauro Moruzzi e Raffaella Cardaropoli).