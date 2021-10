I volontari di Emergency in piazza per sostenere i progetti umanitari

Sabato 9 e domenica 10 ottobre i volontari di Emergency saranno presenti con il banchetto a Ravenna, in Piazza del Popolo dalle ore alle ore 10.00 alle ore 18.00 e a Russi domenica 10 ottobre (Piazzetta Dante dalle 10.00 alle 12.30) per la campagna di tesseramento 2022. Si tratta di un appuntamento per sostenere i progetti di Emergency che, dal 1994, ha offerto cure gratuite e di qualità a oltre 11 milioni di persone in tanti Paesi del mondo.