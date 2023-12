Iacopo Gardelli porta il romanzo "L’alsìr" al "Caffè Letterario"

Indirizzo non disponibile

Dopo il rinvio dell’incontro con Emilio Gentile, mercoledì 6 dicembre torna la rassegna culturale del Caffè Letterario. Alle ore 21 presso la Biblioteca Trisi di Lugo, lo scrittore Iacopo Gardelli presenta il suo libro dal titolo “L’alsìr” edito da Fernandel. L’incontro ad ingresso libero sarà introdotto da Teodorica Angelozzi.

Il libro: L’ Alsìr è uno stabilimento balneare della riviera romagnola. È qui che, a partire dagli anni Novanta, due famiglie di diversa estrazione sociale si ritrovano vicine d’ombrellone: da una parte i Montanari, romagnoli di origine proletaria, dall’altra i Malagola, benestanti milanesi. Un’estate dopo l’altra, in un arco temporale lungo vent’anni, il romanzo segue il mutare degli equilibri fra le due famiglie e i contemporanei cambiamenti politici e sociali del nostro paese. In una lingua inedita e meticcia, L’Alsìr racconta una riviera romagnola lontana dal vitalismo stereotipato in cui spesso è descritta e un’Italia ormai avviata al fallimento politico ed economico, sempre più disorientata e accartocciata su se stessa.