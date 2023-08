Iacopo Gardelli presenta "L'Alsìr": un romanzo ambientato sulla spiaggia ravennate

Giovedì 31 agosto 2023, alle ore 21.30, il Bagno Paradiso (n.44) di Marina di Ravenna ospita Iacopo Gardelli, una voce esordiente della giovane narrativa italiana, per presentare il suo romanzo "L’Alsìr. Romanzo balneare" (Fernandel editore). In dialogo con lui Nicoletta Bacco e Teodorica Angelozzi. Letture di Lorenzo Carpinelli

Il romanzo racconta venti estati sulla Riviera romagnola, attraverso gli occhi e le vicende di due famiglie: i romagnoli Montanari e i lombardi Malagola, che cementano la loro amicizia estate dopo estate. Dal 1994 al 2012 il romanzo descrive la vita di tanti di noi e non trascura gli eventi che in in un così lungo periodo hanno lasciato tracce indelebili nella vita pubblica e privata. Un romanzo che racconta la crescita dei diversi protagonisti a partire dalla coppia Jorio e Vanda che gestiscono l’Alsìr, un bagno modesto, dove si aprono e chiudono gli ombrelloni per le solite famiglie e si prepara per tutti da mangiare.