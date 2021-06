Idee e innovazione: a Palazzo Rasponi il primo Tedx Talk ravennate

Venerdì 18 giugno palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna ospita il proprio TEDx Talk per la prima volta nella sua storia. Un evento indipendente e non-profit che riunisce persone per condividere un’esperienza simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti.

Dalle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale e idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e sostenibile”.

L’obiettivo dell’evento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guardare lo stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa della pandemia: la relazione umana. Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune: la scrittrice Arianna Babbi, il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli attivista antimafia, l’architetto del paesaggio Vittoria Mencarini, l'imprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.

Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con formazione ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York. TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi all’evento ufficiale Facebook e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.