"Idee in Circolo": fra storie, foto e video, si rivive l'epopea delle Case del Popolo

Si terrà sabato 26 novembre alle ore 10, presso il Salone Estense della Rocca Municipale di Lugo la presentazione del libro "Idee in Circolo. Rassegna di fonti documentarie e fotografiche sulle case del popolo di Romagna”. Il programma prevede il saluto del Sindaco di Lugo, Davide Ranalli e l’intervento del curatore il libro, Tito Menzani, storico - Università di Bologna. A seguire l’attore Gianni Parmiani con alcune letture a tema e la proiezione di video e foto storici di Case del Popolo lughesi. Il libro presentato è la conclusione della ricerca condotta, dal Circolo Cooperatori APS, per oltre un triennio sulle Case del Popolo di Romagna, di ogni orientamento e tipologia.

Nel 2020 era già stato pubblicato un saggio storico “Nel cuore della comunità. Storia delle case del Popolo in Romagna (Milano, FrancoAngeli), autori Tito Menzani e Federico Morgagni. Questo secondo libro “Idee in Circolo. Rassegna di fonti documentarie e fotografiche sulle case del popolo di Romagna”, a cura di T. Menzani, Homeless Book editore, Faenza, completa l’offerta editoriale sul lavoro svolto. Si tratta di un volume di oltre 250 pagine con una selezione ragionata di immagini d’epoca, verbali in bella calligrafia, cimeli da collezione e vere e proprie perle archivistiche, frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori che ha scandagliato i numerosi fondi, trovando migliaia di documenti.

La ricerca ha censito oltre 570 case del popolo in Romagna, sorte nell’arco di circa un secolo e mezzo, esclusa la tragica parentesi del ventennio fascista. Si tratta di una esperienza straordinaria di partecipazione democratica, di coesione sociale e di comunità, di cooperazione che ha segnato la storia dei nostri territori, contribuendo in modo determinante allo sviluppo civile ed economico. Solo nel comune di Lugo si contano, in serie storica, oltre 20 case del popolo.