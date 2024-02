Il 2024 è l'anno del drago: a Lugo tornano i festeggiamenti per il Capodanno cinese

Il 10 febbraio 2024 si entra nell'anno del Drago di Legno Yang e anche Lugo è protagonista delle celebrazioni grazie alla collaborazione tra Comune, Biblioteca Trisi, Associazione Gemellaggi Adriano Guerrini e la città di Tai'an, legata a Lugo da un rapporto di amicizia che risale al 2010, recentemente rinsaldato da una visita istituzionale di una delegazione della città cinese lo scorso 5 dicembre.

"Anche quest’anno, a fronte dello stretto rapporto di amicizia che ci lega alla città di Tai’an, festeggiamo il Capodanno cinese proponendo, in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi, tante iniziative per coinvolgere tutta la comunità - spiega l'assessora alla Cultura e ai Gemellaggi Anna Giulia Gallegati -. Nel 2023 il legame con Tai’an si è intensificato proponendo progetti scolastici, letture animate, laboratori per bambini e mostre alla biblioteca Trisi. Sulla scia della recente visita della delegazione cinese continuano le proposte attraverso le celebrazioni del Capodanno all’insegna della scoperta di questa meravigliosa cultura".

Come racconta Hui Jiang, docente e mediatrice culturale, "il drago in oriente ha una valenza estremamente positiva, e tra i tanti significati che lo riguardano rappresenta la prosperità e il risveglio, ma soprattutto simboleggia la libertà".

Il ricco calendario di appuntamenti si apre venerdì 9 febbraio alle 16.30 inaugura la mostra/concorso "Per me, il Dragone è", presso la Fondazione Cassa di Risparmio e banca del Monte di Lugo. Nello Zodiaco cinese il drago è l'unica creatura mitologica e immaginaria, mentre gli altri segni sono associati a un animale. Da qui nasce l'idea dell'esposizione, che coinvolge le scuole medie lughesi e gli studenti di Tai'an, e si sviluppa a seguito delle attività della classe 3BS del Liceo di Lugo della prof.ssa Maria Luisa Emiliani che nel 2023 ha preso parte a un progetto di scambio scolastico/culturale online con gli studenti cinesi. Alle 17 l'ingresso della Rocca si illumina di rosso, per far rivivere l'atmosfera del Capodanno Cinese anche ai lughesi.

Come da tradizione non mancheranno le decorazioni: i cittadini di Tai'an, infatti, hanno donato 2024 addobbi di " 福 Fu!" ( felicità) con i loro auguri personalizzati che saranno distribuiti nei vari appuntamenti. Chi riceve uno di questi motivi può partecipare al contest fotografico "Arriva 福 [fu] - La felicità": i partecipanti dovranno immortalare la bellezza e la gioia del Capodanno cinese e inviare le loro foto via email (lugogemellaggi@gmail.com) o whatsapp (3407270094) entro le ore 24 del 19 febbraio. Le immagini saranno pubblicate alle ore 12 del 20 febbraio sulla pagina Facebook dell’Associazione Gemellaggi di Lugo, seguite dalla votazione attraverso i like fino alle 12 del 23 febbraio. Sempre il 9 febbraio, dalle 20, il ristorante Sushi Tequila di Sant'Agata sul Santerno propone il tradizionale Cenone di Capodanno, in cinese "福 kouFu". Per l'occasione saranno proposti cibi speciali (è necessaria la prenotazione, costo della cena 35 euro).

Ma il protagonista di questo Capodanno resta il drago, e anche Lugo ne avrà uno tutto suo. Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 11 in piazza Baracca, i bimbi di Lugo di origine cinese danzeranno in occasione della "Cerimonia del risveglio del Drago", facendo rivivere nel centro della città le atmosfere e le tradizioni di questa festività. Chiusura sabato 24 febbraio alle ore 11 presso la Fondazione Cassa di Risparmio e banca del Monte di Lugo con la premiazione della mostra/concorso "Per me, il dragone è..." e del contest fotografico "Arriva 福 [fu] - La felicità".

Anche la biblioteca Trisi, come lo scorso anno, sarà toccata dalle celebrazioni con due iniziative organizzate in collaborazione con l'Associazione Gemellaggi e a cura di Hui Jiang, docente, mediatrice culturale e volontaria Mamma Lingua, e degli studenti del corso di cinese dell'Università per Adulti di Lugo. Si parte il 9 febbraio alle 17.45 con letture in lingua cinese e italiana e un laboratorio di draghi di carta. Il 23 febbraio si realizzeranno e si faranno risplendere le lanterne del drago. Entrambe le attività sono su prenotazione, a partire dai 5 anni, contattando lo 0545 299556 o via whatsapp al 3395380983

Il programma del "Capodanno cinese a Lugo" è disponibile online sui siti di Comune e Biblioteca Trisi. In quest'ultima e allo sportello CoUnico si trovano anche le locandine cartacee. Per informazioni sugli eventi è possibile contattare l'Associazione Gemellaggi al 3407270094. Per i laboratori in biblioteca la Trisi al 0545 299556.