Il batterista Lee Pearson protagonista della doppia serata "Jazz Black"

La Darsena del Sale a Cervia ospita un evento imperdibile per gli amanti del jazz internazionale. Il 24 e 25 agosto, il progetto musicale "Jazz Black" prenderà vita, trasformando questo luogo nel nuovo palcoscenico della musica jazz. Grande attesa per Lee Pearson, un musicista di fama internazionale noto per le sue collaborazioni con grandi nomi come Chris Botti, Sting e Spyro Gyra, e la sua presenza promette di regalare momenti unici.

La band che si esibirà è composta da talenti straordinari, ognuno con una carriera e un bagaglio di esperienze eccezionali. Francesca Tandoi, una pianista donna dalla grandissima abilità, ha catturato l'attenzione di tutti con le sue esecuzioni jazz di classe e collaborazioni prestigiose. Il bassista e produttore Marcello Sutera, con un curriculum che annovera collaborazioni con artisti del calibro di Dennis Chambers, Peter Erskine, Gary Novak, Fred Wesley e Frank Mccomb, si unisce alla formazione per arricchire il sound.

Un ospite d'eccezione per entrambe le serate sarà Dario Chiazzolino, chitarrista e compositore italiano di fama internazionale. Con una carriera costellata di premi e riconoscimenti, Chiazzolino è un vero e proprio ambasciatore del jazz moderno. Il suo talento lo ha portato a esibirsi nei più importanti festival jazz in Europa e negli Stati Uniti, e a calcare i palchi dei più rinomati jazz club in molteplici paesi.

La serata del 25 agosto si arricchirà ulteriormente con la partecipazione degli special guest Quartetto Eos, composto da Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello. A completare l'atmosfera magica, la cantante Rossella Cappadone, nota per le sue collaborazioni di successo, regalerà al pubblico momenti di pura emozione.