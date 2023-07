Il Bma Showcase Festival fa tappa sulla spiaggia ravennate

Indirizzo non disponibile

Il BMA - Bologna Musica d’Autore Showcase Festival sbarca in Romagna, dopo aver conquistato Milano e in attesa della serata finale in ottobre a Bologna, nella quale saranno decretati i vincitori dell’edizione 2023. Appuntamento il 16 luglio al Bagno Polka di Marina Romea, dalle ore 16. L'evento è a ingresso gratuito.

Questa volta, ad accompagnare Evra, Giargo in Arte, Giovanni ti Amo, Moise e Still Charles - i 5 artisti selezionati tra le oltre 250 candidature arrivate dagli studi di registrazione Fonoprint, la ‘casa’ della canzone d’autore italiana - saranno Le Feste Antonacci, duo elettropop nato a Parigi nel 2018 e formato Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi D'Alessandro.