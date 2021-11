Il centro di Lugo si accende per il Natale: albero, pista di ghiaccio, presepe, cioccolato e vin brulè

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 8 dicembre prende il via ufficialmente il calendario natalizio della città di Lugo. Nel giorno dell'Immacolata verrà acceso il tradizionale albero di Natale dove i lughesi in piazza Mazzini, ma sarà solo uno dei vari appuntamenti emozionanti in programma.

La giornata infatti si aprirà alle 10 con l'apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini. Alle 15.30 c'è poi l'inaugurazione del Presepe Storico Orientale nella sala Baracca della Rocca Estense. Intanto dalle 15 alle 19 al Pavaglione prenderà il via Soul Christmas, la colonna sonora del Natale che accompagnerà l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale in programma alle 17. A seguire animazioni e giochi con gli elfi di Babbo Natale, ma anche la cioccolata, il panettone e il vin brulè.