Il Centro di Ricerche di marina di Ravenna alla "Notte dei ricercatori"

Visitare i laboratori di ricerca, partecipare a esperimenti e dimostrazioni, ma non solo. Il Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna, venerdì 29 settembre, partecipa alla Notte dei ricercatori con un evento intitolato Innovazione e ricerca a Marina di Ravenna: da Raul Gardini a oggi, che sarà anche l’occasione per conoscere il Tecnopolo e la storia del Centro.

L’iniziativa, infatti, si aprirà alle 18 con una presentazione al pubblico del Tecnopolo di Ravenna, a cura dell’ente gestore Cifla, Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia. Verranno illustrati i servizi offerti alle imprese e raccontato come il Centro di Ricerca è nato e con quali finalità. In questa occasione, verrà mostrato anche il video che ripercorre la storia del Centro, dall’intuizione di Raul Gardini che lo voleva avamposto delle ricerche sul tema dell’energia da biomasse ai giorni nostri. Prima di inaugurare la visita ai laboratori e testare con mano le ricerche scientifiche qui portate avanti, verrà presentato il nuovo spazio imprese e il progetto CTE COBO – Casa delle Tecnologie emergenti del Comune di Bologna, a cura del Comune di Ravenna e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale.

Interverranno Francesco Melino, direttore del CIRI FRAME, Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico del Comune di Ravenna e Mirella Falconi, presidente di Fondazione Flaminia.

L’evento entrerà quindi nel vivo con la possibilità per il pubblico di partecipare a visite ai laboratori, dimostrazioni e attività, in un viaggio alla scoperta dei laboratori FIP@Unibo ed EnerCube, fra carboni di seconda generazione che permettono di decontaminare il terreno, batterie del futuro per l’efficientamento energetico e tecnologie emergenti dedicate alla sicurezza e alla logistica portuale.

Sono previsti due turni di visite con iscrizione obbligatoria e la possibilità di partecipare attivamente alla piantumazione conclusiva in un substrato di compost e residui di biochar (carbone vegetale oggetto di studio e ricerca all’interno del Centro).

L’evento Innovazione e ricerca a Marina di Ravenna: da Raul Gardini a oggi, organizzato dal Tecnopolo di Ravenna con il supporto di Fondazione Raul Gardini, rientra nella rassegna la Notte Europea dei Ricercatori che comprende iniziative dedicate alla divulgazione della ricerca nell'ambito del progetto europeo Society riPENSAci (G.A. N° 101061722).