Il centro si trasforma in un’osteria a cielo aperto con "La Piazza in tavola"

Dopo anni di assenza ritorna a Bagnacavallo “La Piazza in tavola”: l’edizione 2023 dell’iniziativa sarà promossa dalla Pro Loco con le associazioni del territorio e la collaborazione e il contributo del Comune. Nelle serate di venerdì 1 e sabato 2 settembre, piazza della Libertà si trasformerà in un’osteria a cielo aperto, dove si potranno gustare i piatti preparati dagli “chef” delle varie associazioni locali di volontariato. Il cibo sarà accompagnato dai vini del Consorzio il Bagnacavallo che oltre al celebre Bursôn proporrà, insieme a Slow Food, un inedito aperitivo, “Il Bartolomeo”.

Durante la serata di venerdì 1 settembre, che sarà animata dal Gruppo Milleluci, verrà pubblicamente consegnato un prezioso “Cavallino”, realizzato dai maestri orafi della Ponzi gioielli di Bagnacavallo, all’azienda vincitrice del concorso per il miglior Bursôn in commercio nel 2023. Sabato 2 settembre, invece, la musica sarà proposta dall’Internote Jazz Quintet di Bologna. Nella stessa serata la Pro loco di Casalabate-Trepuzzi riconsegnerà a Bagnacavallo l’ormai famosa insegna del Bursôn sparita dall’azienda Longanesi di Boncellino durante l’alluvione di maggio e ricomparsa poi sulle spiagge di Casalabate il primo luglio, dopo aver percorso circa 800 chilometri sulle acque dell’Adriatico. Per l’occasione saranno ringraziati anche gli enti e le associazioni che hanno donato e testimoniato la loro vicinanza a Bagnacavallo in occasione delle alluvioni di maggio. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.