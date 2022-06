Il chitarrista di Ligabue in concerto sulla spiaggia ravennate

Indirizzo non disponibile

Dopo il grande concerto a Campovolo accanto a Luciano Ligabue, "Capitan" Federico Poggipollini torna venerdì 10 giugno sulla spiaggia di Marina di Ravenna al Finisterre Beach.

Il chitarrista bolognese entrato a far parte in pianta stabile nella band del Liga dal 1994, da molti anni ha dato vita anche ad un’importante carriera solista. Oltre ad essere uno dei più importanti chitarristi del panorama rock mainstream italiano, nel marzo 2021 ha pubblicato un nuovo album ‘Canzoni Rubate’ che presenterà al Finisterre Beach e che contiene brani altrui reinterpretati tra i quali brani meno noti di vari artisti come Eugenio Finardi, Ivan Graziani, Skiantos.

Aprirà il concerto il giovane cantautore bolognese Tizio Bononcini. Inizio concerto ore 21:30. Consigliata prenotazione tavolo per la cena.