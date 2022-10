Nuovo appuntamento con la Stagione musicale de LaCorelli domenica 30 ottobre alle ore 18.00 nel foyer del Teatro comunale Pedrini di Brisighella con il debutto dello spettacolo "Il cibo della Divina Commedia": un omaggio a Dante e all’arte del mangiare firmato (e narrato) da Silvia Rossetti, già autrice e curatrice di volumi e itinerari dedicati al Sommo Poeta. L'evento segna l’inizio di una nuova collaborazione tra LaCorelli e gli artisti della Compagnia Spazio A – Galla & Teo Associazione Culturale di Ravenna, protagonisti di un viaggio in cui la narrazione si intreccia alla musica dal vivo, raccontando i sapori racchiusi nell'eterno capolavoro dantesco.

Si riconferma per l'occasione il format leggero e snello del cartellone di "Controsensi" con la formula del concerto-degustazione, che permetterà a chi lo desidera di godersi, oltre alla musica, un buon bicchiere di vino in un teatro che è destinato a diventare luogo d’eccellenza per l’arte, la cultura e l’identità del territorio. Biglietteria: ingresso con aperitivo 10 €, intero 5 €, ridotto 2 €. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e disabili.