Il Cinema della Verità riparte dalle opere di Martinelli: prima serata con "Fedeli d’Amore"

Torna - a partire da giovedì 31 marzo Il Cinema della Verità, rassegna dedicata al docufilm d’autore con cui il Ridotto del Teatro Masini di Faenza amplifica ulteriormente l’offerta artistica e culturale della Stagione del Masini. Per questa V edizione, il Cinema della Verità presenta un’antologica della produzione cinematografica di Marco Martinelli, eclettico regista e drammaturgo - fondatore con Ermanna Montanari del Teatro delle Albe di Ravenna - nella cui opera - sia teatrale che cinematografica - contemporaneità, sperimentazione e ricerca si fondono in risultati di altissimi livelli.

Nei lavori che saranno presentati, centrale è la figura di Dante e la sua poetica – parte della sua produzione nasce per il Settecentenario della morte del sommo Poeta - così come è importante, nella cifra artistica del regista, osservare, indagare, rappresentare realtà sociali e civili lontane, con uno sguardo attento alle storie “dei giusti”.

Tre le opere e gli appuntamenti programmati per Il Cinema della Verità 2022, giovedì 31 marzo, 7 e 14 aprile, come sempre a ingresso gratuito. In fedeli d’Amore, film che inaugura la rassegna, Marco Martinelli riscrive e reinventa per il cinema l’omonimo poemetto scenico “attorno” a Dante e al nostro presente, centrato sulla straordinaria ricerca vocale di Ermanna Montanari e la musica elettroacustica di Luigi Ceccarelli (La proiezione sarà introdotta dalla presentazione di Marco Martinelli). The Sky Over Kibera, seconda opera in programma, è un film d’arte: ci racconta la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera, dove il regista ha lavorato con 150 bambini e adolescenti, reinventando il capolavoro dantesco in lingua inglese e swahili. Chiude la rassegna il film sulla donna birmana Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi.