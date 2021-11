Il cinema San Rocco riapre le porte: in sala “Sotto le stelle di Parigi”

Orario non disponibile

Torna il cinema a Lugo. Il Cinema San Rocco, in Corso Garibaldi 118, riapre sabato 27 novembre dopo la chiusura avvenuta il 24 febbraio del 2020, all’inizio della pandemia del coronavirus. Le proiezioni riprendono nel fine settimana: sabato 27 e domenica 28 novembre è in programma “Sotto le stelle di Parigi” di Claus Drexel con Catherine Frot e Mahamadou Yaffa.

Presto si potranno vedere anche “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti, “Marylin ha gli occhi neri” di Simone Godano e “Diabolik” dei Manetti Bros. La programmazione sarà regolare nei fine settimana e in tutti i festivi e prefestivi, per alcune pellicole le proiezioni saranno anche il mercoledì e il venerdì.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento – 30 euro per cinque film -, il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 7 euro.