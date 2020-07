Il Circo Magico in anteprima al Coya Beach

La rassegna Burattini alla Riscossa è pronta per una nuova tappa al Coya Beach di Casalborsetti, dove in anteprima assoluta per la provincia di Ravenna andrà in scena Il Circo Magico, ultima produzione di Teatro Lunatico. Luca Rosetti, fondatore della compagnia, sarà qui alle prese con uno spettacolo di magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto. Con questo lavoro Rosetti dà prova in scena di tutte le sue doti di poliedrico fantasista, pronto a sbalordire il pubblico con il suo talento ed il suo amplissimo repertorio di magia, illusionismo ed arte di strada; il tutto in un mix di comicità e stupore che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età. Il suo spettacolo, così come tutti gli eventi della rassegna estiva, diretta da Massimiliano Venturi, è caratterizzato da una comicità e da un linguaggio teatrale che lo rende particolarmente indicato per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età.

L'appuntamento è per venerdì 31 luglio alle ore 21:15, presso il Bagno Coya Beach (via delle Gardenie 27, Casalborsetti). Il programma di Burattini alla Riscossa proseguirà poi domenica 2 agosto a Classe, dove alle ore 21 presso l'Area della Vecchia Pesa Massimiliano Venturi presenterà lo spettacolo I Burattini della Tradizione.

L'ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook 'I Burattini di Massimiliano Venturi'.