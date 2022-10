Il circuito "Biglia - Palchi in pista" porta al Bronson i White Hills

Prosegue la programmazione autunnale di BIGLIA - palchi in pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo che riunisce quattro live club tra i più importanti della regione (Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena, Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) insieme a due teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER Fondazione (Teatro Comunale ?Laura Betti? di Casalecchio di Reno e il Salone Snaporaz di Cattolica). Dieci concerti e due sonorizzazioni per un calendario che si conferma uno strumento-prototipo per nuove co-progettazioni di contenuti musicali inediti, con proposte live di respiro nazionale e internazionale.

L?appuntamento di venerdì 21 ottobre (ore 22, apertura porte ore 21) al Bronson Club di Ravenna vedrà sul palcoscenico i White Hills, band americana di rock psichedelico celebrata da Pitchfork per i loro live ?esagerati, esilaranti e senza freni?. La musica di Dave W. (chitarra e voce) e Ego Sensation (batteria, basso e voce), le due anime della band, è originale e trasversale: è audace avanguardia con radici nell?estetica punk e new wave. I White Hills sono noti per essere una delle band più prolifiche della loro generazione, registrando oltre 40 uscite separate tra cui 7 album in studio a lunghezza intera, insieme a numerosi EP, singoli e collaborazioni. La loro musica, un avvincente equilibrio tra pesantezza ed etereità, combina elementi di krautrock, post-punk, artrock, goth, rock psichedelico, metal, stoner rock, musica ambient e sperimentale.

L?esplosivo duo di New York ha suonato in moltissimi paesi, ha prodotto un film-concerto - White Hills: Splintered Metal Sky - ed è apparso nel film di Jim Jarmusch Only lovers left alive.

Al Bronson Club faranno ascoltare al pubblico il loro nuovo album, The Revenge Of Heads On Fire, uscito lo scorso 16 settembre per la nuova etichetta Heads On Fire Industries, distribuito in esclusiva da Cargo Records.

Insieme ai White Hill saranno sul palcoscenico anche la band bolognese Korobu, un rock ricco di contaminazioni che vanno dall?elettronica al blues ai ritmi esotici, e i musicisti e compositori So Beast ? Katarina Poklepovic e Michele Quadri ? che, partendo dall?elettronica intrecciano hip hop, trap, pop e post punk per creare un?identità stilistica unica.

BIGLIA ? palchi in pista

Il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo

porta al Bronson Club di Ravenna

White Hills

+ Korobu + So Beast

venerdì 21 ottobre 2022

BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell?Albero (Ravenna)

Inizio ore 22

Ingresso 10 ? Prevendite disponibili su DICE al link: https://link.dice.fm/Od2f313bd153

Bronson Produzioni ? Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com