Il classico di Natale: La Corelli canta "Lo Schiaccianoci"

L'Ensemble Tempo Primo de LaCorelli diretto da Jacopo Rivani è atteso mercoledì 15 dicembre alle ore 21 alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castel Bolognese per un grande classico del Natale: "Lo Schiaccianoci" di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. La produzione originale de LaCorelli, al centro di una lunga tournée di successo, vede protagonista accanto all'ensemble strumentale la narratrice Teresa Maria Federici, che è anche autrice dei testi dello spettacolo. La rielaborazione musicale è firmata invece da Giorgio Babbini, fine arrangiatore da tanti anni al fianco de LaCorelli. Sul podio dell'orchestra, il suo storico direttore artistico e musicale Jacopo Rivani, impegnato in queste settimane sui palcoscenici italiani per una lunga e prestigiosa stagione artistica.

"Schiaccianoci e il re dei topi" (Nußknacker und Mausekönig) è un racconto nato nel 1816 dalla fantasia di Hoffmann e rimaneggiato da Alexandre Dumas padre: una storia tanto suggestiva da ispirare al coreografo Marius Petipa il balletto "Lo Schiaccianoci", le cui musiche vennero affidate a Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ciò che colpisce subito all'ascolto è la perfezione della scrittura strumentale del compositore russo e la sapienza nel miscelare i colori dell'orchestra, anche ricorrendo alla sperimentazione di timbri inconsueti. Accolto trionfalmente fin dai suoi esordi, oggi "Lo Schiaccianoci" è un vero cult del Natale: universalmente conosciuto ed apprezzato, è tra le composizioni più eseguite nel periodo delle Festività, con innumerevoli trasposizioni teatrali e cinematografiche in tutto il mondo.

Per l'ingresso allo spettacolo: biglietto intero posto unico non numerato 2 €; biglietto gratuito disabili; biglietto gratuito under 6.