Il Concert de l’Hostel Dieu alla alla scoperta delle compositrici del Barocco

Dopo la pausa di Ferragosto il festival I Luoghi dello Spirito e del Tempo è atteso venerdì 20 agosto alle 21 presso la suggestiva Pieve del Tho di Brisighella, dove l’ensemble francese Concert de l’Hostel Dieu, da sempre appassionato di letture originali del repertorio barocco, si presenta con un nuovo progetto: La Donna Barocca.

Il concerto condurrà il pubblico alla scoperta di opere poco conosciute di compositrici barocche francesi, italiane e tedesche, come Barbara Strozzi, Antonia Bembo, Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, Julie Pinel o anche Maria Antonia Walpurgis. Grandissime musiciste, per lo più religiose, profondamente impegnate nei dibattiti estetici del loro tempo, ricche di creatività e raffinatezza culturale. Queste compositrici hanno ampiamente partecipato alle rivoluzioni musicali del loro tempo. Le loro opere, spesso dimenticate, portano tuttavia ai massimi livelli l'estetica del Seicento e del Settecento, tra piacevoli ornamentazioni, rigoroso contrappunto e fantasia, in una scrittura sapiente e ricca di contrasti.

Il concerto inizierà alle 21. L'ingresso agli spettacoli del festival è gratuito. La condizione sanitaria impone l'uso delle mascherine all’interno; dato il numero limitato di posti, sarà necessaria la prenotazione sul sito web collegiummc.racine.ra.it e l'arrivo al concerto entro le 20.30 per permettere gli adempimenti necessari.