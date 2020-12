Il concerto delle Onde Radio per il Capodanno di Faenza in streaming

Il 31 dicembre dalle 23 all'1 circa con il tradizionale brindisi di Mezzanotte andrà in onda il Capodanno di Faenza in streaming live, con la presenza oramai tradizionale dei giovani delle Onde Radio appena usciti con l’album Gin Tonic. L’evento sarà in diretta Facebook con il saluto di buon anno del sindaco Massimo Isola sulle pagine della Casa della Musica di Faenza e del Comune di Faenza e altre pagine collegate. Durante il live vi saranno altri saluti di altre personalità del mondo della cultura e spettacolo di Faenza per un buon 2021!.