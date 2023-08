Il concerto di beneficenza della Corelli in favore della Biblioteca Manfrediana

Indirizzo non disponibile

L'arte e la cultura fanno una comunità: è questo il messaggio prezioso che traspare dalla gara di solidarietà partita subito dopo i giorni dell'alluvione per aiutare la Biblioteca Manfrediana di Faenza a rialzarsi. Un appello che oggi viene accolto con gioia anche da LaCorelli di Ravenna che propone lo speciale concerto "Manfrediana in fabula", in programma venerdì 8 settembre alle ore 18 all'Arena Borghesi di Faenza.

L'appuntamento, dedicato a grandi e piccini, è un omaggio ai grandi classici del genere favolistico e narrativo in un raffinato esperimento di contaminazione tra parola e musica all'insegna dell'originalità e dell'avanguardia. Teresa Maria Federici racconterà "Il Gigante Egoista" e "La Spada nella Roccia", su musiche di Benjamin Britten e Danilo Comitini, eseguite da LaCorelli Ensemble e dirette da Jacopo Rivani.

Il ricavato dell'evento, in collaborazione con la Sala Ragazzi della Biblioteca Manfrediana, sarà interamente devoluto per la ricostruzione delle sale della Biblioteca danneggiate dall'alluvione. La biglietteria dell'evento è già operativa all'indirizzo biglietteria@lacorelli.it. Il costo del biglietto è di 5 € (posto unico) a partire dai 6 anni di età.