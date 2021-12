Indirizzo non disponibile

Per la festa di Santo Stefano, domenica 26 dicembre alle 21, al Palazzo dei Congressi di Milano Marittima si tiene il concerto di Natale della Grande Orchestra Città di Cervia. Il concerto si comporrà, come nelle precedenti edizioni, di due parti: la prima basata sulla musica classica mentre nella seconda parte, più leggera, troveranno posto anche le canzoni natalizie che chiuderanno il concerto nell’atmosfera più consona alla ricorrenza del Natale.

Il concerto sarà diretto, come sempre, dal maestro Fulvio Penso, fondatore del sodalizio, a cui si devono anche gli arrangiamenti e le orchestrazioni dei brani. La Grande Orchestra Città di Cervia è cresciuta negli ultimi anni fino a raggiungere gli oltre 40 musicisti, per lo più giovani e giovanissimi, professionisti e non, professori d’orchestra o amatori. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.