Il Concerto di Natale online con Elio e i solisti di Salisburgo

Si svolge nel segno della famiglia Strauss e di Mozart "Note di Festa", il concerto di Natale di Emilia Romagna Festival che per l’occasione ha invitato una delle orchestre da camera più prestigiose e amate al mondo, i Salzburg Chamber Soloists, acclamato ensemble di Salisburgo, diretto dal violinista e direttore d’orchestra Lavard Skou-Larsen. Guest star della serata l’eclettico e geniale Elio che accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta di alcuni capolavori dei figli di Johann Strauss e di Mozart, con una breve incursione in un’opera di Rossini.

Il concerto, previsto per lunedì 28 dicembre (ore 21), per la prima volta sarà visibile in tutta Italia grazie alla diretta in live-streaming gratuito su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre) e Italiafestival.tv. L’evento è realizzato con la direzione artistica di Emilia Romagna Festival e in collaborazione con il Teatro Comunale Ebe Stignani e il Comune di Imola.

Una serata di raro livello artistico con i Salzburg Chamber Soloists alle prese con un programma di grande fascino che farà rivivere le atmosfere dei grandi balli viennesi con danze trascinanti e frenetiche polke composte dai due fratelli Strauss, Johann e Josef. Ad aprire il programma sarà la Piccola serenata notturna in Sol maggiore K 525, scritta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1787, uno dei notturni orchestrali più celebri della storia della musica.

Sul palco insieme al prestigioso ensemble, Elio che con la consueta simpatia presenterà i brani in programma, supportato da un testo del noto giornalista e critico musicale Stefano Valanzuolo, e si cimenterà con alcuni dei brani più famosi dell’Opera classica, per una reinterpretazione che sia contemporaneamente rispettosa della storia ma anche scherzosa. Dall’aria “Non più andrai, farfallone amoroso” tratta da Le Nozze di Figaro a “Madamina” del Don Giovanni fino a Rossini, nome gigantesco della musica mondiale, emiliano-romagnolo d’adozione, di cui eseguirà “Largo al factotum” la celebre Cavatina tratta da Il barbiere di Siviglia.