"Il Confine Rovente", Gianfranco Tondini indaga il tema del suicidio

Gianfranco Tondini – figura storica della scena teatrale ravennate, attore anche per il cinema e la televisione, regista, autore – è ospite di Ravenna viso-in-aria, mercoledì 28 ottobre ore 21 al Teatro Rasi, con un monologo da lui scritto e interpretato, accompagnato dalla chitarra di Federica Maglioni. Un testo, "Il Confine Rovente", incentrato su di un tema delicato e complesso come quello del suicidio. Un tema che tocca le vite di tantissime persone in tutto il mondo e sul quale è importante confrontarsi e riflettere.

Il Confine Rovente è il racconto di un'esperienza estrema, del superamento della forza istintiva e vitale della sopravvivenza fisica. Nei geni di ogni specie vivente, nella biologia di ogni più infima forma di vita è scritto l'imperativo universale: tu vivrai. Opporsi a questa imposizione è innaturale, e tuttavia accade. Questo spettacolo è altresì il racconto di alcuni individui marginalizzati dal dolore, che fra loro ritrovano il consenso ad esistere e la levità dell'umorismo.

"Il suicidio – spiega Tondini – è una causa di morte superiore all’insieme di quelle per conflitti armati e incidenti stradali nel mondo; è la terza causa di morte per persone tra i 15 e i 34 anni, c’è un suicidio ogni 40 secondi e un tentativo ogni 3; per ogni suicidio ci sono dai 10 ai 40 tentativi, sono tutti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In genere però l’argomento viene trattato solo in termini patologici, molto semplicemente perché l’unica istituzione che se ne occupa è quella sanitaria. Nonostante esista un’intera letteratura al riguardo, a partire da Goehte fino alla splendida opera teatrale di Cormac McCarthy, Sunset Limited".

