Il coro dei bambini canta sotto l'albero di Natale

Sabato 18 dicembre è in programma un momento di emozione e tenerezza in piazza del Popolo a Ravenna. Alle 17.30, ai piedi del grande albero di Natale, si tiene "Incanto", il coro spontaneo formato da bambini e maestre della scuola statale dell'infanzia "Buon Pastore" di via Canallazzo e via Patuelli si esibisce sotto la guida dell'esperto Andrea Lama. Un momento gioioso che viene aperto dal sindaco De Pascale che rivolgerà gli auguri a tutti prima di presentare l'evento dei piccoli scolari, protagonisti di un inno alla pace, alla speranza e alla cura per l'infanzia.