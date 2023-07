Il country folk 'raffinato' di Todd Day Wait & The Dukes

Ha percorso tante strade e porta sul palco tutto quello che può essere raccontato con chitarra e voce. Musicista country e folk raffinato, venerdì 28 luglio al Finisterre Beach di Marina di Ravenna alle 22, per Spiagge Soul, arriva Todd Day Wait, accompagnato per l’occasione dai The Dukes. Nativo del Missouri, il musicista ha prima girato in lungo e in largo gli Stati Uniti sul suo pulmino, poi si è stabilito a New Orleans ed è partito per vari tour all’estero che l’hanno portato spesso anche in Europa.