Il dj Lazy Snail presenta il nuovo disco "Lucky Life"

Lo spazio espositivo e culturale delle Pescherie della Rocca di Lugo è l’affascinante cornice all’interno della quale, sabato 14 gennaio, sarà ospitata la "Lucky Life Release Night", serata di presentazione ufficiale dell’omonimo disco del dj e produttore romagnolo Alessandro Gatta, alias Lazy Snail, spiegata anche dal sottotitolo scelto per l’occasione che recita “La Musica elettronica e l’uscita del disco Lucky Life, ne parliamo bene e facciamo festa”.

Il programma prevede alle ore 19 l’apertura del Cocktail Bar, a cura del Chicco d’Oro Cafè di Lugo, accompagnato da Dj set. Dalle ore 21 il via al talk dal titolo “La Musica Elettronica come canale per esplorare territori esteriori e interiori raccontata attraverso diversi linguaggi”. All’appuntamento prenderanno parte, oltre a Lazy Snail, diversi ospiti tra i quali Patrizio Ferrari, redattore del magazine musicale Nicchia Elettronica, il produttore Alessandro Piatto fondatore di N.O.I.A. Records e componente del gruppo TenGrams, Massimiliano Fabbri, artista autore della copertina e della sleeve del disco nonché responsabile delle attività espositive del Comune di Lugo, Matteo Garavini dell’associazione 12 Pollici Social Club e Simone Guerra dell’etichetta Flexi Cuts, oltre al Sindaco di Lugo Davide Ranalli, grande appassionato di musica.

Infine, a chiusura della serata organizzata anche grazie all’apporto del collettivo E Pastròcc di Cotignola, a partire dalle ore 22 le Pescherie daranno spazio a diversi dj fra i quali Relative, Jerry & Matix, Not Enough e ovviamente Lazy Snail.