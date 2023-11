Il duo Insolitamente Pop inaugura il 14° Convegno "La Voce Artistica"

Ospiti della serata a conclusione della prima giornata del convegno, quella del 16 Novembre, il duo pugliese "Insolitalmente Pop", col pianista e cantante barlettano Alex Terlizzi e la cantante barese Alessandra Pipino e che si esibiranno in un concerto live. L'invito giunge direttamente da Albert Hera cantante, ricercatore e divulgatore di un proprio "neolinguaggio" vocale, nonchè corista nell'album "VOCAbuLarieS" del noto cantante Bobby McFerrin (noto per la celebre "Don't worry be happy"). Il convegno inoltre vede la direzione artistica, oltre che di Albert, di Franco Fussi (foniatra di Andrea Bocelli, Renato Zero, Marco Mengoni, Lucio Dalla, Laura Pausini, Elisa, Ornella Vanoni, Zucchero, ecc.) e del polistrumentista e cantante Gegè Telesforo, noto al grande pubblico soprattutto per aver preso parte alle trasmissioni televisive di Renzo Arbore. Albert e Alex si conosco già dal 2017, in occasione di un workshop di improvvisazione corale tenuto dallo stesso Albert a Barletta, e si inconrano nuovamente nel 2019, quando Alex Terlizzi compone, canta e produce la sigla del 12° Convegno Internazione, sigla che verrà riproposta anche quest'anno

IL CONVEGNO

Si svolge ogni due anni dal 1999 presso il celebre Teatro Alighieri ed è un vero e proprio "confluire" di esperti da tutto il mondo in materia di voce, e dove non sono mai mancati negli anni addietro artisti noti e di rilievo. https://www.voceartistica.it/it-IT/course-conference Il duo "INSOLITALMENTE POP": Alessandra Pipino e Alex Terlizzi si conoscono dal 2008 e collaborano tutt'oggi sia in ambito artistico che didattico, essendo antrambi oltre che musicisti anche insegnanti di canto. Sottotitolo del progetto è "Scomposizioni e ricomposizioni di classici pop, soul, funk e jazz." e nasce nel 2015. La passione comune è la musica, in tutte le sue forme, dal pop al jazz e dal soul alla classica, ma ciò che rende quasi unico il progetto e lo scomporre e ricomporre celebri successi, grazie alla capacità