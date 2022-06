Il duo Steffen-Eisenmann apre il 51esimo anno dei “Concerti di Stella Maris”

Mercoledì 6 luglio2022 alle 21:15 prenderà il via il 51° anno dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 2, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.



Protagonisti di questa prima serata saranno due artisti svizzeri, Verena Steffen al flauto e Olivier Eisenmann all’organo, con un programma dal titolo “Il grande organo in dialogo con la dolcezza del flauto”. Il duo proporrà un programma accattivante che spazierà dal barocco fino ad autori contemporanei, con brani per organo e flauto ma anche per organo solo in grado di mettere in luce le particolari potenzialità espressive dell’organo della chiesa di Stella Maris. Musiche di Muffat, Besozzi, Gade, Hiller, Huber, Jonkisch eTambling. Il prossimo concerto sarà mercoledì 13 luglio con protagonista l’organista Alessandro Bianchi.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e dalla Chiesa di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Trattoria da Anna e Roberto, Kontiki Beach&Restaurant, Ristorante-Pizzeria Notte e Dì, Hotel Brigantino, Mi.Ma. Tennis Mare Pineta, Hotel Olympic, Bagno Dario 315, Fabbrica d’Organi Tamburini Crema, Bovelacci Hotel, Nanni Impianti snc, Malusi 258b e Hotel Astra. L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.