Il Faenza Rock spegne 35 candeline e apre le iscrizioni al nuovo contest

Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del concorso musicale Faenza Rock, organizzato dalla Casa della Musica, che ha sfornato negli anni decine di musicisti oggi presenti i importanti gruppi pop e rock della Romagna e in Italia.

Il contest, giunto alla sua 35esima edizione, è aperto a tutti gli artisti singoli, rapper, band e altre formazioni giovani di qualsiasi stile musicale residenti a Faenza e in Romagna, fino a Bologna e Ferrara, che presentino almeno un brano originale. La finale del contest si terrà il 14 settembre in piazza Nenni a Faenza. Il vincitore avrà la possibilità di suonare al Mei 2021.

Le iscrizioni, totalmente gratuite, partono il 10 agosto e possono pervenire via mail a: segreteria@materialimusicali.it entro e non oltre il 5 settembre 2021. La partecipazione va corredata con: nome dell’artista o band, nome del responsabile e contatti, indirizzo completo con città, cellulare, bio e foto, un mp3 e/o un link per ascolto di un brano.

Tra i vincitori delle porecedenti edizioni ricordiamo, tra gli altri, i Nobraino, gruppo musicale rock di Riccione guidato da Lorenzo Kruger, e Dylan Luppi, giovane cantautore faentino premiato l’anno scorso al Mei come Miglior Artista Emergente.