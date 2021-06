Il Festival celebra Venezia cantando "La Pala d’oro di San Marco"

Indirizzo non disponibile

In occasione dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, Ravenna Festival propone il concerto "La Pala d’oro di San Marco", con la Cappella Marciana diretta da Marco Gemmani che si esibisce domenica 6 luglio, ore 21.30 alla Rocca Brancaleone.

Zaffiri, smeraldi, granati, perle, ametiste, rubini, agate, topazi: le più belle pietre preziose di tutto l’Oriente, giunte a Venezia come bottino della Quarta Crociata (1204), brillano incastonate nella celebre Pala d’oro della Basilica di San Marco. È ispirandosi all’opera d’arte orafa, commissionata nel X secolo dal Doge della Serenissima ai migliori artisti di Costantinopoli e completata solo quattro secoli più tardi, che Marco Gemmani ha selezionato queste musiche polifoniche di scuola veneziana, collegandole direttamente alle “formelle” che in essa raffigurano scene del Vecchio Testamento e della vita di Cristo, nonché a quella dedicata al santo evangelista eponimo. Le immagini delle formelle, proiettate durante l’esecuzione, si uniranno alle architetture polifoniche, in un inarrivabile sfarzo. Biglietti: 20 euro.