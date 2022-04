Il festival Crossroads propone la "connessione" fra Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani

L’edizione 2022 di Crossroads porterà due concerti al Teatro Comunale di Russi, accomunati da un tema ‘monografico’: una carta bianca a Fabrizio Bosso, la più funambolica tromba del jazz italiano. Il primo appuntamento sarà sabato 23 aprile (inizio alle ore 21) con Bosso & Giuliani Connection, il combo co-diretto assieme al sassofonista Rosario Giuliani e completato da Alberto Gurrisi all’organo Hammond e Marco Valeri alla batteria. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Quello tra Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani per Connection (Cd uscito nel 2021) non è un incontro casuale, quanto la riconferma di un’affinità musicale e umana che ha avuto più volte occasione di manifestarsi in oltre venti anni. Per questo nuovo progetto condiviso, questi due solisti di spicco del jazz italiano hanno predisposto un repertorio in gran parte originale, dalla marcata connotazione ritmica.