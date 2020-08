Il Festival della Curiosità parte dal “Ciclogioco Ecologico”

Al via nel pomeriggio di sabato 29 agosto, al parco del Gazebo in via Leonardo da Vinci di Russi, come anteprima del Festival della Curiosità, il “Ciclogioco Ecologico”. L’evento organizzato dal “Gruppo dei curiosi” si prefigge di sensibilizzare sui temi di ecologia e sostenibilità promuovendo la conoscenza dell’ambiente e del territorio locale.

Il Ciclogioco Ecologico è un gioco aperto a ragazzi e adulti, organizzati in squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 partecipanti, che desidereranno sfidarsi in un gioco originale e divertente che si svolgerà sulle strade del Comune di Russi su un percorso di circa 15Km.

L’iscrizione ha un costo di 30€ a squadra, che saranno versati al momento della partenza, ed è obbligatoria. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 agosto. Il ricavato verrà interamente devoluto alla FIAB di Faenza. Verranno premiate le prime tre squadre classificate. E’ possibile iscriversi online al link: https://qrgo.page.link/wZwEP

Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, previste dalle vigenti norme finalizzate al contrasto alla diffusione del virus influenzale Covid-19, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 0544 587643 oppure cultura@comune.russi.ra.it.