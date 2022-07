Il "Festival delle Marching Band" parte al ritmo dei Cambria Funky Style

Una novità che sa di musica, colore, divertimento, coinvolgimento e animazione. In occasione del cartellone dei tradizionali venerdì di “Ravenna Bella di Sera”, il Comitato Spasso in Ravenna, organizzerà tre serate nel cuore della città che rappresentano la concretizzazione di un’idea che punta a divenire riferimento assoluto anche per i prossimi anni come Festival delle Marching Band.

Il progetto denominato “Ravenna Banda di sera” si terrà in 3 venerdì estivi: 15 e 22 luglio, 5 agosto. Ogni serata la band coinvolta percorrerà un itinerario diverso interessando così tutto il centro storico, dai Giardini Speyer a Piazza San Francesco, da Porta Sisi a Piazza del Popolo, da Piazza Marsala a Piazza Kennedy. La direzione artistica della manifestazione è stata curata da Marco Carone, in collaborazione con Diego Occhiali dell'associazione TUMM Ets.

Venerdì 15 luglio tema Funky (colore rosso) con i Cambria Funky Style. Energica street band nata all’interno dell’associazione Be Diesis, realtà toscana costituita per diffondere e promuovere la cultura musicale legata al mondo delle marching band. Da San Remo al Gran Premio del Bahrein, i Cambria diffondono la loro passione per la musica on the road ed il 15 luglio saranno accompagnati dalle evoluzioni degli atleti di parkour dell’asd ravennate Shine. Il corteo prevede come ultima tappa Piazza Kennedy.