Il festival "Mens-A" da Dante all'attualità. Letture e riflessioni con Marescotti e altri ospiti

Sabato 26 settembre alle 17 approda a Ravenna Mens-A, il Festival di “Cultura diffusa” in Emilia-Romagna. Per l'occasione la sala Muratori della biblioteca Classense ospita il filosofo Rocco Ronchi, il prof. di Archeologia (Unibo) Giuseppe Sassatelli, il prof. di Storia del Cristianesimo Mauro Pesce e l’attore Ivano Marescotti. Tutti insieme si confrontano sul tema "Riparare" intrecciandolo al pensiero del Sommo Poeta.

Si cercherà di dinamizzare il pensiero di Dante con la filosofia di Bergson e riportare ad attualità alcune riflessioni sulla riparazione e il pentimento cristiano ispirate dal canto IX del Purgatorio e dal canto XXIV del Purgatorio - I Golosi attraverso l'interpretazione dell'attore Ivano Marescotti.

“Con piacere – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino – ospitiamo anche quest’anno una delle tappe di Mens-a. Il tema scelto, vista la particolare situazione di crisi, sanitaria e non solo, che stiamo affrontando da qualche mese a questa parte, è più che mai attuale, così come lo è la sua declinazione dantesca, all’avvio delle celebrazioni del settimo centenario della morte del Sommo Poeta. Attraverso i canti della Divina Commedia verranno approfondite alcune considerazioni sul tema della riparazione in un insieme affascinante di scienze umane, filosofia e storia che siamo certi potrà donare nuovi spunti di riflessione e discussione per i partecipanti”.

Ingresso gratuito. L’intero evento si realizzerà nel rispetto delle modalità di prenotazione e accesso in sicurezza.