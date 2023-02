"Il figlio del re": Mirko Casadei racconta storia e aneddoti del padre Raoul

Indirizzo non disponibile

Prosegue la rassegna "La musica delle parole", curata da Paola Cevenini, alla Darsena del Sale di Cervia. Venerdì 17 febbraio (ore 18) arriva infatti il ‘memoir’ di Mirko Casadei, "Il figlio del re. Storia e storie di Raoul Casadei" (Bompiani), scritto con Zibba. Un ricordo, un percorso nel tempo, la ricostruzione di una avventura unica per la musica e il costume italiani, il passaggio dalla civiltà contadina all’urbanizzazione, il ballo come fatto sociale, le balere come luogo dove rivendicare un diritto prima riservato solo alle classi più abbienti, quello al divertimento. Un viaggio nel mondo delle balere, della cultura delle aie, di una società contadina che rivendica il proprio diritto all’intrattenimento e al tempo libero, mescolando la musica alta della Mitteleuropa e quella della tradizione romagnola.

Mirko Casadei, intervistato da Roberto Chiesa, porterà il pubblico in un viaggio nel tempo tra ricordi intimi e celebrità, tra la dimensione famigliare, così importante per la musica romagnola, e quelle delle lunghe notti a danzare nei locali che hanno reso celebre la Riviera. Subito dopo, musica dal vivo con Mirko Casadei accompagnato dai musicisti dell’Orchestra Casadei, Manuel Petti, Marco Lazzarini e Stefano Giugliarelli