Il folk-blues dell'East Coast arriva sul palco con la Session Americana

Venerdì 11 marzo sale sul palco del Teatro Socjale di Piangipane la Session Americana. “Una rock band in una tazza di tè o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey?”: lo scrive Rolling Stone. Uno straordinario collettivo di musicisti del New England capace di trasportare il pubblico nelle torbide atmosfere folk-blues della East Coast attraverso una line-up originalissima: un vecchio microfono a condensatore su un tavolo e i musicisti intorno che intrecciano voce e strumenti come nella migliore tradizione bluegrass. Un mix tra canzoni tradizionali e composizioni inedite. Inizio concerto alle 21.30. Biglietti: 20 euro.